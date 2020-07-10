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Gündem

Başkan Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması! Kararnameyi yayınladı

Danıştay'ın kararının ardından "Hayırlı olsun" açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii için ibadete açma kararnamesini imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 17:05:00 - 2020-07-10 17:29:52
Başkan Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması! Kararnameyi yayınladı

Danıştay, Ayasofya'nın müzeye çevrilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay kararı sonrası kararnameyi imzaladı.

Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam saat 20.53'te millete sesleniş konuşması yapacak.

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Yorumlar

ASÂBI

SONZUZ ŞÜKÜRLER OLSUN
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D.bakir

Hamd olsun Rabbime ömrümüz yetti bu güzel günü gördük,Allah Erdoğan'dan Razı olsun..
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