Başkan Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması! Kararnameyi yayınladı
Danıştay'ın kararının ardından "Hayırlı olsun" açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii için ibadete açma kararnamesini imzaladı.
Danıştay, Ayasofya'nın müzeye çevrilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay kararı sonrası kararnameyi imzaladı.
Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam saat 20.53'te millete sesleniş konuşması yapacak.