  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Başkan Erdoğan'dan Aşure Günü mesajı
Aktüel

Başkan Erdoğan'dan Aşure Günü mesajı

Başkan Erdoğan, "Aşure Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 19:18:00 - 2022-08-08 19:18:53
Başkan Erdoğan'dan Aşure Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aşure Günü'nün ve muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü'nün ve muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetinin seneidevriyesinde, şehitlerin efendisi Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23