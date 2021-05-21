Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım
Başkan Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 157. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkeslerin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çerkes kardeşlerimizin anavatanlarından sürgün edilişlerinin 157. yılında, yaşanan büyük acıları yüreğimde hissediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.