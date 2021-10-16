  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başkan Erdoğan'dan Angela Merkel'e sürpriz hediye
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Angela Merkel'e sürpriz hediye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Ortaköy'ün resmedildiği bir tablo hediye etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 16:04:00 -
Başkan Erdoğan'dan Angela Merkel'e sürpriz hediye

İki lider, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde 1 saat süren ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından balkona çıkan Erdoğan ve Merkel, burada bir süre sohbet etti.

Erdoğan ve Merkel daha sonra yemekte bir araya geldi.

Erdoğan, Merkel'e Rizeli ressam Selahattin Kara'nın yaptığı Ortaköy tablosunu hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tablo hakkında da bilgi verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 yıl önce Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılış törenine katılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mimar olacağına çoban olsaydın Esin!
Gündem

Mimar olacağına çoban olsaydın Esin! "İktidar köprü yapmak için lastik tekerlekli araçları özendiriyor"

Mimarlar Odası'nın başkanları şaşırtmıyor. Mezhepçi Birgün'e açıklamalarda bulunan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köy..
Güvendiği dağlara kar yağdı! ABD'den Yunanistan'a soğuk duş
Dünya

Güvendiği dağlara kar yağdı! ABD'den Yunanistan'a soğuk duş

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ülkesinin Yunanistan ile imzaladığı anlaşmanın Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıklara yansımalarına il..
CHP'li İBB kaldırdı! Yeni görüntüsü İstanbul'a yakışmadı
Gündem

CHP'li İBB kaldırdı! Yeni görüntüsü İstanbul'a yakışmadı

CHP'li İBB yönetimi, AK Parti döneminde yapılan ve insan sağlığına büyük oranda fayda sağlayan 'dikey bahçe'leri sökerek doğa katliamı yaptı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay