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Siyaset Başkan Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı

MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yılında anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 18:32:00 -
Başkan Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yılında andı.

Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, "Türk milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

Erdoğan ayrıca üzerinde, "Hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin, yere düşürmeyin" yazan Türkeş fotoğrafını da paylaştı.

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