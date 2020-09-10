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Gündem Başkan Erdoğan’dan Abe’ye vefa telefonu
Gündem

Başkan Erdoğan’dan Abe’ye vefa telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 10:11:00 -
Başkan Erdoğan’dan Abe’ye vefa telefonu

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, sağlık sorunları nedeniyle bir süre sonra başbakanlık görevini bırakacağını açıklayan Abe’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa zamanda şifa bulması temennisinde bulundu. Abe’ye Türkiye- Japonya ilişkilerine yaptığı önemli katkılar için teşekkür eden Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin bundan sonra da güçlenerek ilerleyeceğine inandığını ifade etti. Türkiye- Japonya arasındaki iş birliğinin her alanda derinleştirilmesi konusundaki kararlılığın yinelendiği görüşmede, bu yönde atılacak somut adımlar ele alındı.

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