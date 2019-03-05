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Başkan Erdoğan'dan 50 bin konut müjdesi

Beyoğlu'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün burada TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın, Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi, 45 gün sürecek. Ondan sonra da hızla diğer süreçlere geçiyoruz." dedi.

05 Mart 2019 Salı 15:59
Başkan Erdoğan'dan 50 bin konut müjdesi

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu’ndaki Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bugün burada TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın, Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi, 45 gün sürecek. Ondan sonra da hızla diğer süreçlere geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Haliç bataklığı demek, CHP bataklığı demektir

Kasımpaşa bugün coşkusuyla heyecanıyla bir başka, burasın benim İstanbul sevgimin kök saldığı, aşka dönüştüğü yer. 1994'te İBB Başkanlığını sizlerin gayreti ve desteği sayesinde aldık. Haliç bataklığı demek, CHP bataklığı demektir. İzmir Körfezi şu and bataklıktan geçilmiyor, Haliç'in hali o zaman neyse şu anda körfezin hali de o.

CHP döneminde gazeteler maske dağıtıyordu

Çöplüğün patladığı zaman Ümraniye'yi CHP yönetiyordu. 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. CHP bunun hesabını verdi mi? İstanbul'da insanların susuzluğa mahkum edildiği, hava kirliliğinin öldürücü boyutta olduğu bir dönem vardı. Gazeteler maske dağıtıyordu. Hava kirliliğinin reçetesi doğal gazdı biz de bunu başardık. Biz hatları döşedik ve Melen'den suyu getirdik. Boğaz'ın altından tüp geçit yaptık. Haliç'te şu anda insanlar balık tutuyor

İstanbul'u yaşanabilir bir şehir haline getirdik

Parklarla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, raylı sistemleriyle İstanbul'u yaşanabilir bir şehir haline getirdik. 1994'te göreve geldiğimizde adeta sorunların altında ezilen İstanbul'u bölgesinin ve dünyanın en iddialı şehirlerinden biri haline getirdik.

Türkiye'yi seçimler üzerinden istikrarsızlaştırmak için oyunlarını sahneye koymaya başladılar

Birileri hemen ellerini ovuşturmaya başladı, Türkiye'yi seçimler üzerinden istikrarsızlaştırmak için oyunlarını sahneye koymaya başladılar, sanıyorlar ki İstanbul, Kasımpaşa, Beyoğlu buna izin verecek. Taksim Meydanı'nı yeniden düzenledik. AKM'nin temelini attık. Muhteşem şekilde inşaa ediyoruz. Taksim Meydanı'nda artık araç görmeyeceksiniz. Tersane İstanbul'u yapıyoruz, Kasımpaşa'ya, Beyoğlu'na, İstanbul'a bir başka hava getirecek, orası marka olacak. Haliç Tersanesi Bilim Sanat Merkezi oluyor. Beyoğlu değişiyor. Haliç sahiline düzenleme yaptık, CHP ne anlar çevreden, çevre bizim işimiz.

Başkan Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi

TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyorum. Yarın Ziraat ve Halkbank aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Buradaki TOKİ konutlarının bir başka özelliği yatay mimari ile yapılacak olması. Düşük ve orta gelirli vatandaşlarımız için yapacağımız bu konutlar milletimize hayırlı olsun

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:59
  1. İstanbul
  2. İzmir
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Kasımpaşa

YORUM YAZ

  • sukrusukru1 sa önce
    Müslüman aynı delikten iki defa sokulmaz.Bunların seceresini ortaya dökmez isek gençler bunların ne olduğunu bilemez.İstanbul hep böyleydi zanneder.Bakmayın bay Kemal'in dürüstlük adına mangalda kül bırakmadığını.Bunlar zamanında Ergün göknel vasıtasıyla isminin parasını cukkaladılar ergunla CHP,parayı kırıştı.Ergunun karısı ergunun taze kapatmasını kıskanıp şikayet etmeseydi hiçbiri açığa çıkmayacaktı.Bunlar açığa Çıkanlar,Çıkmayanlar rezidans olup paylaşılıyordur mutlaka.
  • Şehit Yakını Şehit Yakını 1 sa önce
    Ulkeyi ak parti yönetiyordu somada göçük altında kalan canlar oldu ankarada kizilay da 3 patlama oldu yuzlerce can gitti haa tabi RTE bey sorumlu degil onlardan
  • Bahadır SAĞLAM Bahadır SAĞLAM 1 sa önce
    Isim vermiyorum hem APO FETO PAPABARZANI SALİH MUSLIM ile el ele fotoları olan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan soysuzdan TÜRK milletine hayır gelmez
  • Kürşad YÖRÜKOĞLU Kürşad YÖRÜKOĞLU 1 sa önce
    Haburda PKK diyarbakırda BARZANİ suleyman sah turbesini başında PYD persilvanyada FETO vatikanda PAPA ile ittifak yapan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan andımızı kaldıran keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları kriptolara oy vermek TÜRKLÜĞE ihanettir

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