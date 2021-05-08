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Siyaset Başkan Erdoğan'dan 4 dilde Mescid-i Aksa mesajı
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan 4 dilde Mescid-i Aksa mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da terör estirmesine çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 20:46:00 - 2021-05-08 21:17:41
Başkan Erdoğan'dan 4 dilde Mescid-i Aksa mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da terör estirmesine çok sert tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan açıklamasında, ''İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz.Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan bu mesajı, Arapça, İngilizce ve İbranice olarak da paylaştı.

İşte o tweetler:

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