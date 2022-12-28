Başkan Erdoğan'a takdim edildi: Kilogramı 388 bin dolar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, TÜBİTAK BİLGEM tarafından tasarlanan ve üretilen Milli Hedef Algılayıcı (MİHAL) Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Tümdevresi takdim etti.

Mandal, yerli imkanlarla üretilen "Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi" hakkında bilgi verdi.

Mandal, "Daha hassas ve uzun mesafelerde sinyal alıp ona göre savunma sistemlerimizin lazer başlıklı arayıcı sistemlerimizin kuvvetlendirilmesine yönelik. Bu tamamen tasarımından üretimine kadar TÜBİTAK laboratuvarında gerçekleştirildi. Ve kilogramı 388 bin dolar. Paranız olsa ithal edemediğiniz bir teknoloji. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bunları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.