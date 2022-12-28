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Gündem Başkan Erdoğan'a takdim edildi: Kilogramı 388 bin dolar
Gündem

Başkan Erdoğan'a takdim edildi: Kilogramı 388 bin dolar

Türk mühendisler tarafından tasarlanıp üretilen lazer dedektör sinyal çipi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi. Çipin kilogram başına ihracat değerinin 388 bin dolar olduğunu aktaran TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, "Paranız olsa ithal edemediğiniz bir teknoloji" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 17:10:00 -
Başkan Erdoğan'a takdim edildi: Kilogramı 388 bin dolar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, TÜBİTAK BİLGEM tarafından tasarlanan ve üretilen Milli Hedef Algılayıcı (MİHAL) Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Tümdevresi takdim etti.

Mandal, yerli imkanlarla üretilen "Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi" hakkında bilgi verdi.

Mandal, "Daha hassas ve uzun mesafelerde sinyal alıp ona göre savunma sistemlerimizin lazer başlıklı arayıcı sistemlerimizin kuvvetlendirilmesine yönelik. Bu tamamen tasarımından üretimine kadar TÜBİTAK laboratuvarında gerçekleştirildi. Ve kilogramı 388 bin dolar. Paranız olsa ithal edemediğiniz bir teknoloji. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bunları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Merdo

Neyseki ülkede para yok

Göksen Merey

eğer bu gerçekse petrolden bile kıymetli bir olay.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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