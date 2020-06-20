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Gündem

Başkan Erdoğan'a sunulan anketin oranı belli oldu! Halk kararını verdi

AK Parti'nin koronavirüs aşısına yönelik yaptığı kamuoyu araştırmasının sonucu belli oldu. Ankete katılanların yüzde 90'ı ‘Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarıyla üreteceği aşıyı yaptırırım’ derken yüzde 10'luk kısım ise 'Bill Gates'in aşısını tercih ederim' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 07:55:00 - 2020-06-20 07:58:20
Başkan Erdoğan'a sunulan anketin oranı belli oldu! Halk kararını verdi

AK Parti’nin koronavirüse karşı kullanılacak aşıya yönelik yaptığı anketten ‘Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarıyla üreteceği aşıyı yaptırırım’ diyenlerin oranı yüzde 90 çıktı. Ankette ABD’li iş insanı Bill Gates’in üreteceği aşıyı tercih edeceklerin oranı ise yüzde 10’da kaldı.

Türkiye, koronavirüse karşı bir yandan aşı projesini yürütürken bir yandan da vatandaşın aşıya bakışını araştırdı. AK Parti, koronavirüse karşı üretilecek aşı konusunda vatandaşın kime ne kadar güvendiğini sordu. Geçtiğimiz pazartesi günü yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ankete ilişkin sonuçlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Ankete göre, ‘koronavirüse karşı ‘Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarıyla üreteceği aşıyı yaptırırım’ diyenlerin oranı yüzde 90 çıktı. “ABD’li iş adamı Bill Gates’in üreteceği aşıyı yaptırırım” diyenlerin oranı ise yüzde 10’da kaldı. Ankete katılanların yüzde 70’i bu yöndeki soruya ‘olmam’ ve yüzde 20’si ise ‘kararsızım’ cevabını verdi.

Yerli kit ve milli solunuma vize

Toplantıda ayrıca, yapılan ankette vatandaşın Türkiye’nin ürettiği yerli kit ve solunum cihazını olumlu bulduğu ve bu konuda gelen desteğin yüksek olduğu ifade edildi.

Çalışmalara devam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem TÜBİTAK’ın hem de TÜSEP’in destek olduğu aşı çalışmalarının başladığını ifade ederek, şu bilgiyi vermişti: “Bununla ilgili 3 hayvan çalışması da devam ediyor. Klinik çalışma safhasına gelmediğimizi de biliyorsunuz. Dünyada birkaç ülke dışında bu safhaya gelen yok. Önümüzdeki aylarda klinik çalışmalarının, insan çalışmasına geleceğini söylemem zor. 2 çalışmanın birinin eylül, diğerinin ekim ayında klinik safhasına gelebileceğini söyleyebilirim.”

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Yorumlar

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