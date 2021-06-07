Başkan Erdoğan'a Mavi Marmara ve İsrail çağrısı

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında Mavi Marmara katliamına ilişkin çarpıcı açıklamalar yapıldı.

Gazze’de uzun yıllar İHH sorumlusu olarak görev yapan Mehmet Kaya Mavi Marmara katliamına ilişkin gazetemize yaptığı açıklamada, “Şunu gördüm ki; orada, çocuktan büyüğe Gazze limanını ziyaret edip dua etmeyen, şükran duymayan kimse yoktur. Mavi Marmara’dan sonra her toplantıda, namazda şehitlerimiz anıldı ve dualar edildi. Mavi Marmara’nın izi Gazze’de silinmez” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Mavi Marmara bizim acımızdır. Uluslararası birçok arenadan temsilcinin bulunduğu bir gemiden bahsediyoruz. Altını çok kez çiziyorum. Uluslararası sularda İsrail tarafından saldırı düzenlendi. 10 vatandaşımız şehit oldu. Gemide tek bir silah bulamadılar. Tarihe not düşen bir gemidir bu Mavi Marmara gemisi. İsrailli katil generaller için açılan davalar maalesef ki maalesef yapılan anlaşmalar sonrası düşmüş durumda. Dosya içerisinde yeterince deliller var. İsrailli katil komutanların yeniden yargılanmasını istiyoruz. Buradan sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yapıyoruz" dedi.