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Başkan Erdoğan’a karşı skandal çağrı! Toplantıda Saadet Partili isim de var

Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen bir konferansta, bazı siyasetçi ve akademisyenler FETÖ ve PKK’dan yargılananlarla bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a karşı “geniş ittifak oluşturma” çağrısının yapıldığı toplantıya Ergun Babahan, Can Dündar, Eser Karakaş, Ferhat Tunç, CHP’li Ali Şeker ve Saadet Partili Cihangir İslam gibi isimler katıldı.

22 Eylül 2019 Pazar 08:49
Başkan Erdoğan’a karşı skandal çağrı! Toplantıda Saadet Partili isim de var

Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre, Berlin’de düzenlenen bir konferans bazı siyasetçi ve akademisyenleri, FETÖ ve PKK’dan yargılananlarla buluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı “geniş ittifak oluşturma” çağrısının yapıldığı toplantılara Ergun Babahan, Can Dündar, Eser Karakaş, Ferhat Tunç, CHP’li Ali Şeker ve Saadet Partili Cihangir İslam gibi isimler katıldı.

Türkiye’ye karşı kurulan karanlık ittifak Almanya’da yeniden sahaya çıktı. Başkent Berlin’de "Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayış" adlı konferans düzenlendi. Firari FETÖ’cülerin baş aktör olduğu konferansta Türkiye’nin terörle mücadelesine karşı duran akademisyenler, PKK’ya yakınlığı ile bilinen isimler katıldı.

Saadet de katıldı

CHP ve Saadet Partisi milletvekilleri aynı konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konferanstaki moderatörlükleri de, PKK’nın Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde sözde özerklik ilan ederek hendek-barikat terörünün yaşandığı dönemde devletin başlattığı süpürme operasyonlarına karşı bildiri imzalayan ve kendilerine "barış akademisyenleri" diyen isimlerin yapması dikkat çekti.

Hepsi aynı çatıda

Konferansa katılan ve katılım konusunda çağrıda bulunan isimler, Türkiye’ye karşı kurulan kirli ittifakı bir kez daha gün yüzüne çıkardı. FETÖ’den firari olan Ergun Babahan, Can Dündar, Eser Karakaş, PKK’ya yardım-yataklık ile kuryelik yapmaktan ötürü hakkında dava açılan ve Almanya’ya kaçan Ferhat Tunç, firari FETÖ'cü Hayko Bağdat ve yönetmen Mustafa Altıoklar ile CHP’li milletvekili Ali Şeker, Saadet Parti (SP) milletvekili Cihangir İslam ve HDP milletvekili Mithat Sancar da konferansa katılarak konuşma yapan isimler arasında yer aldı.

Sözde akademisyenler

Türkiye’yi uluslararası platformlarda zor duruma düşürmek için, hendek terörünün yaşandığı dönemde bildiri imzalayan ve sonrasında ihraç edilen sözde akademisyenler de konferansta boy gösterdi. Konferansa bildiriye imza atan, Nazan Üstündağ, Aslı Telli, Engin Sustam, Nil Mutluer, Pınar Şenoğuz, Selim Eskiizmirliler, Muzaffer Kaya ve Utku Sayan katıldı. HDP’li eski milletvekillerinin de katıldığı konferansa, PKK’nın Avrupa’daki uzantısı dernek ve federasyonlar ile Gezi olaylarında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ün abisi Mustafa Sarısülük de katıldı.

Ana tema düşmanlık

Konferansın ana teması "Erdoğan düşmanlığı" oldu. Katılımcıların çoğunluğu konuşmasında Erdoğan’a karşı geniş bir ittifak oluşturma çağrısı yaptı. Firari Can Dündar “17 yıldan sonra nihayet böyle geniş bir buluşmada bir araya geliyoruz” diye başladığı konuşmasına “Yeni bir dönemin inşası için çalışmamız gerekir. Bir yol haritasının oluşturulması gerekir. En geniş ortak bir paydada buluşulması gerekir” dedi. Dündar, bir web sitesi ile televizyon istasyonu kurulmasını önerdi.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 08:49
  1. Yeni Şafak gazetesi
  2. FETÖ
  3. PKK
  4. Ergun Babahan
  5. Can Dündar
  6. Eser Karakaş
  7. Ferhat Tunç
  8. CHP’li Ali Şeker
  9. Saadet Partili Cihangir İslam
  10. Firari FETÖ
  11. Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayış
  12. Saadet Partisi
  13. Hayko Bağdat
  14. HDP milletvekili Mithat Sancar
  15. Ethem Sarısülük

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  • Bütün cakallar sırtlanlar leşciler toplanmışBütün cakallar sırtlanlar leşciler toplanmış22 dk önce
    ASLAN varken bunlar ancak uzaktan...........
  • KahramanKahraman32 dk önce
    Demek nekadar düşman vatan hayını ppk fetoco dhkpli sülük varsa hepsi ordaydı müslümanlar ey türkmilleti uyanık olun cancık şe..fsizlerine ümit vermeyin onlar bütün manevi değerleri satmış münafık çetesidir.
  • AvdulvahitAvdulvahit35 dk önce
    Bir tarafta Türkiye ve tüm dünya müslümanları için 24 saat çalışan adam gibi adam Rece Tayyip Erdoğan diğer tarafta tüm hainler , satılmışlar,Türkiye ve müslüman düşmanları, dışı dost içi düşmanlar . Yarabbi Ülkemizi ve Tayyip Beyi bu alçak ve hainler karşısında Muzaffer eyle.
  • KocasolakKocasolak40 dk önce
    Buraya katılanlar Türkiyenin düşmanları ilan edilsin. Hepsi hakkında soruşturma açılsın diyeceğim ama, bu savcı ve hakimler ile, ceza yerine itibar kazanıp ünlü oluyorlar.

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