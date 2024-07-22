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Gündem Başkan Erdoğan’a karşı “ayaklanma” tehdidi!
Gündem

Başkan Erdoğan’a karşı “ayaklanma” tehdidi!

Yeniakit Publisher
2024-07-22 10:29:00 -
Başkan Erdoğan’a karşı "ayaklanma" tehdidi!

yeniakit.com.tr yazarı Muhammet Seyfullah Maden'in, "Erdoğan’a karşı “ayaklanma” tehdidi" başlıklı yazısı...

yeniakit.com.tr yazarı Muhammet Seyfullah Maden'in yazısı...

Allah’ın adıyla…

*

Tarih şuuruna sahip olan, imparatorluk varisi olduğunun bilincindeki tüm Osmanlı evlatları, alev alev yanan İslam coğrafyasına ancak Türkiye’nin yardım edebileceği konusunda hemfikir.

Ama Türkiye öyle kimliksizleşmiş ki… Türkiye öyle sindirilmiş ki… Türkiye kendi tarihine öyle düşmanlaştırılmış ki…
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İslam dünyası bizi daha çok bekler…

Türkiye’nin o kadar iptidai, o kadar ilkel sorunları var ki…

Filistin’de acı çeken çocukları kurtaracağız” diyoruz…

Diyoruz da daha kendi çocuklarımızı bile koruyamıyoruz…

Öyle ki, özellikle çocukların canını tehlikeye atan bir başıboş köpek sorunumuz var…

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