Başkan Erdoğan'a 'Diriliş' sürprizi
Başkan Erdoğan, Manisa'da düzenlenen miting öncesinde minik mehteranların sürpriziyle karşılaştı. Mehteranlar Erdoğan'a 'Diriliş' müziği çaldı.21 Şubat 2019 Perşembe 20:07
Manisa'da düzenlenen miting öncesi minik mehteranlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Diriliş" müziğini çaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da belediye başkan adayları ile geldiği miting alanında minik mehteranlar tarafından karşılandı. Minik mehteranlar Erdoğan için "Diriliş" dizisinin müziğini çaldı.
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