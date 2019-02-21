Başkan Erdoğan Zillet İttifakı'nın seçim oyununu açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de halka hitap etti. Erdoğan, Zillet İttifakı'nın başkent Ankara'da oynadığı seçim oyununu açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Çanakkale'deki deprem felaketi sebebiyle tüm kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Denizli 24 Haziran'da yüzde 50 ile Cumhur İttifakı'na oyunu verdi ve bir numara yaptı. Biz Denizli'nin potansiyelinin daha çok olduğunu düşünüyoruz. Denizli'nin tüm Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz.

Kimin adayı belli olmasın diye böyle yapıyorlar

Şu anda Cumhur İttifakı'nın karşısında zillet ittifakı var. Bunun içinde CHP, PKK'nın siyasi temsilcisi HDP, söylemek istemem ama adı İYİ Parti olan İP var. Bir de Saadet var. Dikkat ediyorum Ankara'da çok enterasandır zillet ittifakı adaylarının resimleri var ama CHP'nin HDP'nin logosu yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar. Milletim terör örgütünün desteklediği adaya oy verir mi?

Zillet ittifakına bir Osmanlı tokadı yakışır. Ne kaldı, 38 gün kaldı. Gece gündüz demeden çalışıyor muyuz? Cumhur ittifakının zaferi bir tarihtir. Cumhru İttifakı olarak Denizli'de bu sefer rekor kıracağız."

Sadece belediye değil, beka seçimi

Zillet ittifakına bir Osmanlı tokadı yakışır. Ne kaldı, 38 gün kaldı. Gece gündüz demeden çalışıyor muyuz? Cumhur ittifakının zaferi bir tarihtir. Cumhur İttifakı olarak Denizli'de bu sefer rekor kıracağız.Maalesef hala istediğimiz konsolidasyon olmuş değil. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Her vatandaşımızın gönlüne girmeliyiz. 31 Mart sadece belediye değil beka seçimidir. 2023 hedeflerimize ulaşmamız açısından kritiktir.

"Türkiye'nin Başbakanı benim' dedim

Göreve geldiğimizde IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. IMF Başkanı ile Davos'ta konuşuyoruz. Kendisine 'Türkiye'nin başbaşkanı siz değilsiniz' benim dedim. Sen verdiğin parayı tahsille görevlisin dedim. Paranı alıyor musun, alıyorsun. Gerisine karışma, Türkiye'yi ben idare edeceğim dedim. O IMF'nin başından çekti gitti. Bay Kemal bunlar IMF kapısına gider diyor. O CHP'nin işi. Siz gittiniz IMF'nin kapısına. Sizin borçlandığınız borçları biz sildik. Bir zamanlar ekonomiyi teslim ettiğiniz soyadı Derviş olan bir zat vardı. Şimdi nerede, kayıp yok. Onu gönderenlerin yanında, ABD'de.

Gelsin külahıma anlatsın, benim alanım ekonomi

Geçenlerde bir patates soğan sohbeti yaptılar. Ne oldu? Böyle giderse bu oyunu da bozarız. Tanzim satışlarına başladık. 31 Mart'tan sonra TESKOMB ile masaya oturacağız. En ücra köşeye kadar bu satışları yapacağız. Gerekirse ürün çeşitliliğini de arttıracağız. Biz sömürü düzenine aracı olamayız. Kim buna serbest piyasa ekonomisi diyorsa gelsin külahıma anlatsın. Benim alanım ekonomi. Vatandaşın emanetine hıyanet ettirmeyiz.

Fırsatçılara ders verme kuyruğu

İzmir'de körfez pislikten geçilmiyor. İzmir gibi bir şehirimize yakışıyor mu? Susuzdu bir zamanlar. Suyu da ben getirdim. Bunları özellikle CHP'ye gönül veren kişilere söylüyorum. Sizlere içinizden birini Nihat Zeybekçi'yi gönderiyorum.Denizli nasıl pırıl pırıl bir şehir hale geldi. İzmir'i de layık olduğu hale getirelim. Bunlar bu işten anlamaz. Bunların işi '3Y' yolsuzluk, yasak, yokluk... Yağ kuyruklarını bilirsiniz. Benzin kuyruklarını bilirler. Ekmek kuyruklarını bilirler. İktidarda CHP vardı, SHP vardı. Şimdi kuyruk varlık kuyruğu, fırsatçılara ders verme kuyruğu... Benim vatandaşım oralardan yüzde 50 daha ucuz sebzesini alıyor.

Kirli hesapları olanlar rahatsız

Bugün dünyanın en ücra köşelerinde bayrağımız gururla dalgalanıyorsa bu başarı hepimizindir. Türk vatandaşları pasaportunu iftarla taşıyorsa dayanışmamızın sonucudur. Suriye ve Irak'la ilgili attığımız adımlar bölgede kirli hesapları olanları rahatsız ediyor. Bize proje terör örgütleri, döviz kuru üzerinden sindirmeye çalışanlar hedeflerine ulaşamadı. Farklı terör örgütlerinin aynı anda üzerimize salınması bu rahatsızlıkların sonucudur. 31 Mart seçimleri Türkiye düşmanlarının bitlerini kanlandırdı.

Kumanda Kandil ve Pensilvanya'da

4'lü bir çete çıkardılar. Bu 4'lü çetenin kumandasını da Kandil ve Pensilvanya'ya verdiler. Acaba niye CHP HDP ile işbirliği yapıyor? Bu HDP'nin arkasında terör örgütü var. Benim kardeşim buna prim verir mi? Gelin sandıkta bunları gömelim. CHP'nin başındaki zat tek kelime etmiyor. Çıkıp milletin karşısında 'bizim terör örgütüne ihtiyacımız yok' diyemiyor. FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir ismi Ankara'daki bir ilçemize belediye başkan adayı yapıyorlar. CHP'de tuz çoktan kokmuştur. Ana muhalefetin bu hale düşmesi üzüntü vericidir.