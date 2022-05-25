Başkan Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü... İşte ayrıntılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.