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Siyaset Başkan Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü... İşte ayrıntılar
Siyaset

Başkan Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü... İşte ayrıntılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 16:40:00 -
Başkan Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü... İşte ayrıntılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.

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