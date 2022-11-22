Başkan Erdoğan Yusufeli Barajı'nı açılışında konuştu! Harekat mesajı verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Barajı açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Artvin'in güzel insanları, kıymetli Yusufelili kardeşlerim, en kalbi duygularımla, hasretle selamlıyorum.

Bugün Cumhuriyet tarihinin en gurur verici eserlerinden Yusufeli'nin yanında bağlantı yolları ve tünelleriyle yeni yerleşim bölgesinin açılış töreni vesilesiyle sizlerle birlikteyiz.

Yusufelili kardeşlerimiz bu eserin ülkemize kazandırılması için doğdukları büyüdükleri evlerini iş yerlerini geçmişlerini geride bıraktılar. Her ne kadar kendilerine daha modern evler iş yerleri inşa etmiş olsak da bunların hiçbirinin Yusufelili kardeşlerimin yaptığı fedakarlığın karşılığı olmayacağını biliyoruz.

Yeni Yusufeli 2698 konut, 507 köy evi, 296 iş yeri, 37 dükkanlı bir sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, anasınıfından lisesine kadar 9 okul, yurt, spor salonu, 7 köy ve kamu hizmet binalarıyla sıfırdan kuruldu. Her türlü alt yapı ve üst yapısıyla tasarlanan Yeni Yusufeli eskisinin 2 katı büyüklüğünde bir alana sahiptir. Ulaşım için 39 tüneli ve 21 köprüsüyle 110 kilometre yeni yol yapılmıştır. Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 kilometreyken biz sadece Yusufeli'nde 62 km tünel inşa ettik.

Şu muhteşem katılımı görünce Artvin'in nasıl gönülden beraber olduğunu yaşamanın huzuru içindeyim. Ya Rab şu kuluna böyle yar arkadaşları lütfettiğin için sana sonsuz hamdü senalar olsun.

Yusufeli için yaptığımız yollarla Kafkaslar ve Karadeniz bölgesinin kuzey güney aksındaki güvenlik ve konforu artırdık. 20 bin ağacı, 75 binin üstünde fidanı, 40 bin metrekarelik çimle yemyeşil bir Yusufeli ortaya çıktı.

Elbette böylesine bir devasa projede bazı eksikler olabilir. Bunların da süratle giderileceğinden şüpheniz bulunmasın.

Baraj ve santral 100 katlı gökdelene denk olan 275 metre yükseklikle ülkemizde ilk dünyada da kendi sınıfında 5'inci sırada yer almaktadır. Bu barajda üretilecek 1 milyar 900 kw saat enerji ekonomiye 5 milyar lira katma değer verecektir. Enerji sıkıntısı olsa sadece burası 1,5 yıl enerjiyi temin eder.

Su depolama kapasitesi 2,3 milyar metreküp olan Yusufeli Barajı'nın enerji üretim kapasitesi 2,5 milyon konutun ya da 750 bin Togg otomobilinin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak düzeydedir.

Velhasıl Türkiye'nin en çetin coğrafyasında baraj, santral, yeni yerleşim ve yollarıyla birlikte 34 milyar liralık maliyetle Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir eseri milli bütçeden karşılayarak Artvinimize kazandırdık.

Her aşaması kayda alınarak belgesele dönüştürülen hikaye bu akşam TRT ekranlarında yayınlanacaktır.

Böylesine devasa eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanları, bakanlıkları, kurumları, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine tüm çalışanları canı gönülden tebrik ediyorum.

Türkiye'nin son 20 yılında ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle asırlık eksiklerini gidermekle kalmadık daha büyük hedeflere yöneldiğimiz geleceğe hazırladık. Hemen her konuşmamda 2002 Türkiyesi'yle bugünkü Türkiye'nin mukayesesini yapmaya özen gösteriyorum. Tüm uzanan mukayeseli anlatım bazılarına sıkıcı geliyor olabilir. Bir örneğini ifade ettim. İlk 80 yılında sahip olabildiği toplam tünel uzunluğu 50 km idi. Sadece Yusufeli'ndeki tüneller 62 km'yi buluyor. Önümüzdeki sene toplam tünel uzunluğumuz 720 km'ye ulaşmış olacak. Hangi alana bakarsanız bakın benzer düzeylerde artışlar görürsünüz. Bunca yatırım ve emeği niye gösterdik. Biz sizi seviyoruz. Biz bu milleti seviyoruz. Bizim bu millete bir aşkımız var aşkımız. Bu millet için varız, Türkiye için Türkiye sevdalısı olarak Türk milletinin sevdalısı olarak bu yolda yürüdük, yürüyoruz.

Demokrasimizi hak ve özgürlüklerimizi geliştirmek için de destansı mücadele yürüttük. 80 yılda yapılageldiği gibi günlerimizi aylarımızı yıllarımızı sadece siyasi polemiklerle geçirip hiç riske girmeden hayatımızı sürdürebilirdik. Demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirirken hangi tuzak ve engellerin kurulduğunu en iyi sizler biliyorsunuz.

Bundan 10 yıl önce 2023 hedefleri sözüyle milletin huzuruna çıkarken birileri kendi akıllarında dalga geçmişlerdi. Birileri sürekli enerjimizi vaktimizi heba etmek için çabalasa da Türkiye küresel alanda söz sahibi konumuna gelmiştir. Dünyanın gündeminde sadece krizler, sosyal sorunlar vardır. Buna karşılık biz ülkemize yatırımları üretimi istihdamı turizmi, ihracatı bunlardaki olumlu yükselişi konuşuyoruz. Türkiye küresel dalgalanmalar karşısında da güçlü duruş sergileyebilecek altyapıya sahiptir. Bir süredir doğrudan birliğimizi ve beraberliğimizi hedef almalarının sebebi budur.