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Siyaset Başkan Erdoğan, 'Yıldızımız parlayacak' diyerek işaret etti
Siyaset

Başkan Erdoğan, 'Yıldızımız parlayacak' diyerek işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 15:39:00 - 2020-11-08 16:14:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kocaeli Toplu Açılış Töreni”nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Kocaeli asla ihmal edilmemesi gereken illerimizden. Türk ekonomisinin gurur kaynağıdır.

- Eğitimde toplam yatırım bedeli 704 milyon lirayı aşan Kocaelimizin hizmetine sunuyoruz. Sağlıkta 400 yataklı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ni, Gölcük Sağlık kompleksini, Gölcük Devlet hastanesi ek hizmet binasını, 112 acil hizmetleri istasyonunu bugün hizmete açıyoruz.

- Gençlik ve sporda 153 milyon liralık bir yatırımla 33 bin kişilik Kocaeli Stadyumu'nun resmi açılışını bugün yapıyoruz. Aslında 3 yıl oldu resmi maçlar yapılıyor. 3 sezondur futbol maçlarının oynandığı bu muhteşem stadın resmi açılışını bugün yapmak nasip oldu

"Kocaeli'ye hayırlı olsun"

- Belediyelerimiz hemşerilerine hizmet ediyor. Büyükşehir belediyemizin tamamladığı 1 milyar 170 milyon liralık yatırım ve proje Kocaelimize hayırlı olsun.

-Bahanelere sığınmadan yorulmadan belediyelerimiz hizmet yapmaya devam ediyor.

Koroanvirüs nedeniyle dünya durmuşken biz fabrika ve sanayi tesislerimizi açmaya devam ediyoruz.

"Türkiye'nin yıldızı parlayacak"

-İş dünyasından her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor, sıkıntılarına çözüm üretiyoruz.

-Bir ülkeye sevginin ölçüsü yapılan hizmettir. Hizmete dönüşmeyen sevgi kuru bir hamaset olarak kalır.

-Özellikle salgın döneminde batı toplumundaki adaletsizler daha net ortaya çıktı. Bu asır Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır.

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