Başkan Erdoğan yerli otomobil fabrikasının temel atma töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin Üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmayla gerçeğe dönüştürüyoruz. Türkiye'nin Otomobili sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok yerinde ses getirdi.

Aşağılık komplekslerini ortaya koydular

Hayatlarında ülke ve millet hayrına bir tek çivi çakmamış olanlar koro halinde iftira etme yarışına koyuldular. Menüsünden başlatma tuşuna kadar projede açık aramaya çıktılar. Otomobilin kaputu da farı da varmış manşetleriyle aslında kendi seviyelerini, aşağılık komplekslerini ortaya koydular.

Koronavirüse rağmen gece gündüz çalıştık

Yıllardır içeriden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçekleşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı. Biz de milletimizin beklentilerini boşa çıkarmamak için koronavirüs salgınına rağmen gece gündüz çalıştık.

Bugün inşaatına başlayacağımız sadece bir fabrika değildir. Burası insanların zihnindeki fabrika algısını kökten değiştirecek; içinde farklı tesislerinin olduğu devasa bir üretim kompleksidir. Milli otomobillerimizin üretim öncesinden sonrasına kadarki tüm süreçlerini buradan idare edeceğiz. Yani TOGG tarafından üretilecek tüm otomobillerin AR-GE'si ve tasarımı burada yapılacak, seri üretime yine burada geçilecek.

2022'de banttan inecek

Fabrikayı 18 ayda tamamlayıp, aracımızı 2022'nin son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz.

Daha tasarım aşamasında bu güzel eseri öldürmeye çalışanlara hep birlikte en güzel cevabı veriyoruz.

Projeler hep sabote edildi

Dünyada bütün başarıların arkasında azim, cesaret ve mücadele vardır. Başarıya giden yol çoğu zaman engellerle, mayınlarla, sabotajlarla, hatta ihanetlerle doludur. Türkiye'nin bir asra yaklaşan kalkınma mücadelesinde bunların hepsi fazlasıyla yaşanmıştır. Ülkemizin özellikle ekonomide, üretimde, sanayide, finansta, dış politika ve güvenlikte bağımsızlığını sağlamaya dönük tüm hamleleri gizli bir elin müdahalesiyle engellenmiştir. Nuri Demirağ'ın uçak fabrikası, merhum Erbakan hocamızın gümüş motor projesi birileri tarafından hep sabote edilmiştir. Devrim otomobil girişimi de son derece basit sebeplerle rafa kaldırılmıştır.

Devrim arabalarına da aynı şekilde saldırdılar

Devrim arabaları en başından itibaren öksüz kalmış; basın, bürokrasi ve siyasette güçlü uzantıları olan ithalatçı lobi tarafından basit gerekçelerle devre dışı bırakılmıştır. Türkiye'nin Otomobili'ni tanıttığımızda bizi eleştirenlerin hepsi 60 yıl önce Devrim arabalarına aynen bu şekilde saldırıyorlardı.

Son 18 senede neleri başardıysak sabotajlara, tehditlere rağmen başardık. Son 18 yılda tabiri caizse hem şeytan taşladık hem de tavaf yaptık. Sorunların, sıkıntıların, eksikliklerin büyüklüğü karşısında geri adım atmadık. Asla umutsuzluğa kapılmadık.

Devletimizin hazinesi bu işi bitirmeye yeter

Öyle veya böyle bu işi bitireceğiz. Ölmek var dönmek yok. Şunu da açık net söylüyorum: Herhangi bir aksilik oldu, elhamdülillah devletimizin hazinesi, maliyesi bu işi bitirmeye yeter. CHP'nin takoz siyasetine rağmen ülkemizi sanayiden üretime kadar her alanda hayalleriyle buluşturduk.

4 bin kişiye istihdam

Fabrika alanında 4 binin üzerinde vatandaşımız istihdam edilecek."