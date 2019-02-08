Başkan Erdoğan yeni hesap açtı
31 Mart yerel seçimleri çalışmalarına başlayan AK Parti'de, Başkan Erdoğan adına yeni bir hesap açıldı.08 Şubat 2019 Cuma 18:03
AK Parti'nin seçim kampanyasının başlamasını ardından, Erdoğan adına yeni bir hesap açıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'taki seçim kampanyasında sosyal medyaya ağırlık vereceklerini duyurmuştu.
AK Parti'nin seçim kampanyasının başlamasını ardından, Erdoğan adına yeni bir hesap açıldı.
"Erdoğan Dijital Medya" isimli Twitter hesabından, şimdilik 3 paylaşım yapıldı.
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