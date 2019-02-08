Başkan Erdoğan yeni hesap açtı 31 Mart yerel seçimleri çalışmalarına başlayan AK Parti'de, Başkan Erdoğan adına yeni bir hesap açıldı.

AK Parti'nin seçim kampanyasının başlamasını ardından, Erdoğan adına yeni bir hesap açıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'taki seçim kampanyasında sosyal medyaya ağırlık vereceklerini duyurmuştu. AK Parti'nin seçim kampanyasının başlamasını ardından, Erdoğan adına yeni bir hesap açıldı. "Erdoğan Dijital Medya" isimli Twitter hesabından, şimdilik 3 paylaşım yapıldı.

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