Başkan Erdoğan Yeni Havalimanı'nda shuttle kullandı!

İstanbul Yeni Havalimanı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda üst düzey devlet başkanının katılımıyla açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı 16.30 sıralarında Yeni Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Havalimanı'nın içinde shuttle aracı kullandı.

stanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda devlet başkanının katılımıyla bugün hizmete açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "CAN" uçağı, İstanbul'da açılışı yapılacak havalimanına teker koydu. Açılışa konuk cumhurbaşkanlarının yanı sıra, sanatçılar ve çok sayıda davetli katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Havalimanı'nın içinde shuttle aracı kullandı. Erdoğan'ın yanında eşi Emine Erdoğan da vardı.