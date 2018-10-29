THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

Başkan Erdoğan Yeni Havalimanı'nda shuttle kullandı!

İstanbul Yeni Havalimanı'na açılış için gelen Başkan Erdoğan, havaalanı içerisinde shuttle aracı kullandı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:41
Başkan Erdoğan Yeni Havalimanı'nda shuttle kullandı!

İstanbul Yeni Havalimanı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda üst düzey devlet başkanının katılımıyla açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı 16.30 sıralarında Yeni Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Havalimanı'nın içinde shuttle aracı kullandı.

stanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda devlet başkanının katılımıyla bugün hizmete açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "CAN" uçağı, İstanbul'da açılışı yapılacak havalimanına teker koydu. Açılışa konuk cumhurbaşkanlarının yanı sıra, sanatçılar ve çok sayıda davetli katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Havalimanı'nın içinde shuttle aracı kullandı. Erdoğan'ın yanında eşi Emine Erdoğan da vardı.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:41
  1. İstanbul
  2. başkan erdoğan
  3. yeni havalimanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebekler nasıl uyutulmalı?
    1. Bebekler nasıl uyutulmalı?
    2. Oktay Kaynarca'dan TBMM Başkanı Binali..
    3. Nijerya'da Alman gemisine saldırı! 11..
    4. Uyku öncesi öğrenme hızlanıyor
    5. Yol verme tartışmasında silahlar..
    6. Hapları bırak gülümse
    7. Boşandığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
    8. Brezilyalı futbolcu öldürüldü!
    9. İşte İstanbul Havalimanı'ndan ilk..
    10. Gözleriniz kan çanağı olduysa...
    11. Gözlük merceği ilk defa...
    12. Yolcu kapasitesi 200 milyona kadar..
    13. Nefse yenik düşmek soluğumuzu kesiyor!
    14. CNN'e şüpheli paket gönderildi!
    15. İstanbul Yeni Havalimanı'na Devlet..
    16. Avrupa ülkeleri Türk Akımı'na..
    17. Hollanda basınından Cocu yorumu:..
    18. Putin'den kritik Suriye kararı!..
    19. Suriye'de yasaklı beyaz fosfor..
    20. Galatasaray'dan Belhanda açıklaması!
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?