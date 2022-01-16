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Gündem Başkan Erdoğan, yarın Arnavutluk'a gidiyor
Gündem

Başkan Erdoğan, yarın Arnavutluk'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın davetine icabetle, 17 Ocak 2022 tarihinde Arnavutluk’u ziyaret edecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 12:48:00 -
Başkan Erdoğan, yarın Arnavutluk'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran’da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camii’nin açılışını gerçekleştirecek, Arnavutluk Meclisi’ne hitap edecek.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak. 2019 yılında Arnavutluk’ta meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de ziyaret vesilesiyle icra edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran’da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camii’nin açılışını gerçekleştirecek, Arnavutluk Meclisi’ne hitap edecek.

 

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