Başkan Erdoğan ve Ruhani arasında kritik görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya Zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.15 Haziran 2019 Cumartesi 11:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.
Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen zirvedeki oturumun ardından ikili görüşmelerine başladı.
Erdoğan, zirve kapsamında İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.
Görüşmede, her iki ülkenin heyetleri de hazır bulundu.
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