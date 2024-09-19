  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti’de yeni gelişme! Başkan Erdoğan'a tek tek rapor sunulacak

Cüneyt Özdemir rakıcı Atatürkçülere verdi veriştirdi! "Sen geri zekalısın!"

Dev firma iflasın eşiğinde: 30 bin çalışanı ücretsiz izne çıkardı!

Hakan Fidan, Türkiye'nin F-35'leri neden alamadığını açıkladı

Az kalsın kadın sürücü 5 milyonluk arabasından motorcu da canından oluyordu! Kimin haklı olduğuna sosyal medya karar veremedi

Petrolün iki devinde işlem tamam: Artık BP yok! Koşullu izin çıktı: Herkes şaşkın: Son dakika gelişmesi!

Türkiye'yi teyakkuza geçiren uyarı

İsrail’in Lübnan’a yönelik çağrı cihazı saldırısı savaşa yeni boyut kattı! Şeytani akıl vahşette sınır tanımıyor!

Yazılımcı-Siber Güvenlik Uzmanları uyardı! Çare milli teknoloji

Herkes 'Türkiye tehdit altında mı?' sorusunun cevabını merak ediyordu! MSB'den Lübnan açıklaması geldi
Siyaset Başkan Erdoğan ve Özgür Özel ABD'ye gidiyor
Siyaset

Başkan Erdoğan ve Özgür Özel ABD'ye gidiyor

Yeniakit Publisher
2024-09-19 15:54:00 -
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 79'uncu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere 21 Eylül'de ABD'ye gidecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, 24 Eylül Salı günü Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Kurulu Toplantısı’na katılmak üzere ABD’ye hareket edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 79'uncu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere 21 Eylül'de ABD'ye gidecek. 24 Eylül'de New York'taki BM kürsüsüsünde konuşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Eylül'e kadar ABD temaslarını sürdürecek. Özel'in de ABD ziyareti kapsamında, birtakım ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Özgür Özel ve heyeti, 26 Eylül’de İstanbul’a dönecek.

İspanya’da 25 Şubat’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevine seçilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal’ın toplantısına katılmak üzere ABD’ye gidiyor. 25 Eylül Çarşamba günü New York'ta düzenlenecek toplantı için Özel, 24 Eylül günü İstanbul’dan yola çıkacak.

25 Eylül günü, tüm gün sürecek toplantıda Özel’in söz alıp konuşma yapması bekleniyor. CHP Lideri Özel, 4-8 Eylül tarihlerinde İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı başlığıyla Ankara’da düzenlenen 20’nci Olağanüstü Tüzük Kurultayı’nın son gününde Sosyalist Enternasyonal Komitesi ile birlikte kaleme alınan Ankara Deklarasyonu’nu da toplantıda okuyacak.

Özel’in, birçok Avrupa ülkesinin temsilcisinin yer aldığı toplantıda, Filistin’de 7 Ekim’den bu yana devam eden savaşa ilişkin de barış mesajı vermesi bekleniyor.

Vatandaşlardan Erdoğan'a sevgi seli
Vatandaşlardan Erdoğan'a sevgi seli

Gündem

Vatandaşlardan Erdoğan'a sevgi seli

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Pakistanlı yapışık ikizler birbirinden ayrıldı
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Pakistanlı yapışık ikizler birbirinden ayrıldı

Yaşam

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Pakistanlı yapışık ikizler birbirinden ayrıldı

Fatih Tezcan, 'açığa alındılar' diyerek Erdoğan'a yapılan operasyonu açıkladı! Gerçekten skandal
Fatih Tezcan, 'açığa alındılar' diyerek Erdoğan'a yapılan operasyonu açıkladı! Gerçekten skandal

Gündem

Fatih Tezcan, 'açığa alındılar' diyerek Erdoğan'a yapılan operasyonu açıkladı! Gerçekten skandal

AK Parti’de yeni gelişme! Başkan Erdoğan'a tek tek rapor sunulacak
AK Parti’de yeni gelişme! Başkan Erdoğan'a tek tek rapor sunulacak

Gündem

AK Parti’de yeni gelişme! Başkan Erdoğan'a tek tek rapor sunulacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23