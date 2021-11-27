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Gündem Başkan Erdoğan ve kurmaylarından o ülkeye çıkarma
Gündem

Başkan Erdoğan ve kurmaylarından o ülkeye çıkarma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki heyet, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkmenistan'a gitti.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 11:17:00 - 2021-11-27 11:27:35
Başkan Erdoğan ve kurmaylarından o ülkeye çıkarma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda özel uçak "TRK" ile saat 10.40'da Aşkabat'a hareket etti.

Erdoğan ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Türkmenistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan, resmi ziyaretinin ardından, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un riyasetinde, "Birlikte Geleceğe" temasıyla 28 Kasım'da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, teşkilat dönem başkanlığını Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'a devredeceği Zirve kapsamında, katılımcı bazı üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

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