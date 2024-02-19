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Gündem Aliyev ile ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan 7,5 milyar dolar dev müjdeyi duyurdu
Gündem

Aliyev ile ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan 7,5 milyar dolar dev müjdeyi duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-02-19 16:34:00 - 2024-02-19 16:52:21
Aliyev ile ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan 7,5 milyar dolar dev müjdeyi duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Azerbaycan'la işbirliğimizin merhum Haydar Aliyev'in işaret ettiği tek millet, iki devlet temelinde ilerlediğini görüyoruz. Toplam ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene ilk defa 7,5 milyar dolar seviyesini yakaladı' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklaması:

Aliyev'i 5. defa Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesi ile tebrik ediyorum. Seçilmesinin hemen ardından ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmasından bahtiyarlık duyuyorum. Tarihi öneme sahiptir. Kardeş Azerbaycan için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Avrupa Konseyi'nde toplantılara katılımına engellenmesine yönelik adımlara tepkimizi gösterdik. Azerbaycan'a desteğimizi sürdüreceğiz. İkili ilişkilerimizin tüm yönlerini gözden geçirdik. İş birliğimizin Haydar Aliyev'in işaret ettiği tek millet iki devlet temelinde ilerliyor. Ticarette 7.5 milyar dolar seviyesini yakaladık.

Enerji alanındaki potansiyeli geliştirmemiz gerekiyor. Bakü Tiflis en başta yer alıyor. Eylül'de Nahcivan'ı ziyaretimde Kars Nahcivan projesine ilişkin projeyi imzaladık. Güney Kafkasya'nın istikrarına dair atılan adımları ele aldık. Azerbaycan'la omuz omuza hareket ediyoruz. Karabağ'daki işgalin sonlanması ile tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Ermenistan'ın uzun vadeli düşünerek bu süreci değerlendirmeli. Yaralanan Azerbaycan ordusu mensubu kardeşlerimize şifa diliyorum. Uluslararası hukuku ayaklar altına alan katliamları değerlendirdik.

6 Şubat'taki yardımları için Azerbaycan'a teşekkür ediyorum.
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Aliyev'in açıklaması:

Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir. Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın, sulhun ve işbirliğinin garantörüdür

Türkiye ve Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemli etkendir

Karabağ Zaferi'nde Türkiye bizim yanımızdaydı.

Azerbaycan halkı kardeşlik desteğini unutmayacak.

 

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