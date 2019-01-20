Başkan Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi Başkan Erdoğan, AK Parti Ordu İl Başkanlığınca düzenlenen teşkilat yemeği sonrası balıkçı ve simitçi dükkanlarına girerek vatandaşlarla sohbet etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu İl Başkanlığınca düzenlenen teşkilat yemeğine katıldı. Bir otelde düzenlenen yemek basına kapalı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardından havaalanına hareket etti. Yolculuk esnasında konvoyu durduran Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi. Daha sonra, balıkçı ve simitçi dükkanlarına giren Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti.

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