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Siyaset Başkan Erdoğan Ürdün'e gidecek
Siyaset

Başkan Erdoğan Ürdün'e gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aldığı resmi davet üzerine pazartesi günü Ürdün'e gidecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 14:14:00 -
Başkan Erdoğan Ürdün'e gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın davetine icabetle 11 Nisan Pazartesi günü Amman'a günübirlik resmi ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Ürdün arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası güncel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

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