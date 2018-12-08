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Başkan Erdoğan: Umarım Paris sokaklarında zulüm 1789 yılında yazıları görmeyiz... / 1789'da ne oldu? 1789 olayı nedir?

Üsküdar Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayip Erdoğan, Fransa'daki eylemlere ilişkin, "Umarım Paris sokaklarında zulüm 1789 yılında yazıları görmeyiz" dedi. Peki 1789'da ne oldu?

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:24
Başkan Erdoğan: Umarım Paris sokaklarında zulüm 1789 yılında yazıları görmeyiz... / 1789'da ne oldu? 1789 olayı nedir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı, Fransa'daki eylemleri değerlendirdi. Konuşmasında Gezi kalkışmasını hatırlatan Erdoğan, "Fransa'daki olayları endişeyle takip ediyoruz. Biz, hem göstericilerin yol açtığı kaos görüntülerine hem de onlara uygulanan orantısız şiddete karşıyız.. Ülkemizin sokaklarını ve caddelerini ateşe boğmaya kalkanlara sessiz olanlar işte görüyorsunuz şimdi ne durumda. Bizim polisimizle alay edenler bizim polisimizin zulüm ettiğini söyleyenler bakın şimdi kendi polisleri neler yapıyor. Umarım Paris sokaklarının duvarlarında da 'zulüm 1789’da başladı' yazıları da görmeyiz. Bağdat caddesinin sokaklarında zulüm 1453’te başladı yazıyorlardı. O vicdansızlar bunları yazdı duvarlara… Ortaya çıkan manzara göstermektedir ki Avrupa demokrasi dersinden de insan hakları dersinden de özgürlükler dersinden de sınıfta kalmıştır. Siyasi popülizm uğruna mülteci karşıtlığını ve İslam düşmanlığını tahrik edenler kendi kazdıkları kuyuya düşmüşlerdir. Üzerinde çok titredikleri güvenlik ve refah duvarları, mülteciler veya Müslümanlar tarafından değil bizzat kendi vatandaşlarınca sarsılmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

1789'da ne oldu?

Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği 1789 senesinde, Fransa'da büyük ihtialal yapıldı. Fransa'nın monarşiden cumhuriyete yöneldiği bu devrim, günümüz Fransa'sının temeli oldu. 

Fransız İhtilali, 18. yüzyıl Avrupası’nda meydana gelen devrimlerden biridir. Avrupa merkezli olmasına rağmen bütün dünyayı etkilemiştir. Fransa’daki krallığın ve aristokrasinin, işçi sınıfı tarafından sorgulanması sonucu Fransız ihtilali meydana geldi.

Basttille Hapishanesi’nin halk tarafından basılarak mahkum ve mevkufların serbest bırakılmasıyla başlayan süreçte, halkın işçi sınıfı olarak; krala, kralın ailesine, soylulara, zenginlere ve din adamlarına karşı yaptığı ayaklanmadır. 14 Temmuz 1789 tarihinde meydana gelmiştir. Tarihi olarak yeni bir çağa geçilmesine neden olmuştur. 

Fransız Devrimi ile birlikte Avrupa’da cumhuriyet rejimi konuşulmaya ve oluşturulmaya başlanmıştır. Özellikle çok uluslu devletleri zor durumda bırakan "Milliyetçilik" akımları baş göstermiştir. Yeni bir küresel savaşın ilk belirtileri Avrupa’da yaşanmıştır. İşçi sınıfının devrimi, bütün dünyada savaş çıkartacak şekilde milliyetçilik akımının kuvvetlenmesine neden olmuştur.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 17:24
  1. 1789
  2. 1789'da ne oldu
  3. Recep Tayyip Erdoğan
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