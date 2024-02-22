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Gündem Başkan Erdoğan türkü söyledi! Keyifli anlar kameraya böyle yansıdı
Gündem

Başkan Erdoğan türkü söyledi! Keyifli anlar kameraya böyle yansıdı

Yeniakit Publisher
2024-02-22 23:41:00 - 2024-02-22 23:51:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenciye Çanakkale türküsüyle eşlik edip kendisiyle sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet ettiği anın görüntülerini paylaştı.

Erdoğan, Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde, keman çalan konservatuar öğrencisiyle sohbet etti, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan Çanakkale türküsünü söyledi

Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.

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