Gümüş rekordan rekora koşuyor!

Fed’in 10 Aralık’ta açıkladığı faiz indirimi, emtia piyasalarında güçlü bir hareketliliğe yol açtı. Yıl başından bu yana değerini ikiye katlayan gümüş, kararın ardından günlük bazda yaklaşık %4 yükselerek kısa süreliğine 64 doların üzerine çıktı.

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indiriminin ardından gümüşün onuş yüzde 4'lük artışla 64 doları aştı. Gümüşün onsu 12 Aralık 2025 itibarıyla 63,53 dolarla yeni bir zirve gördü.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası Fed'in 10 Aralık’ta açıkladığı faiz kararı, emtialarda artışa neden oldu.

Yılbaşından bu yana yüzde 100'ün üzerinde değer kazanan gümüş, bu karar sonrası günlük yüzde 4'e yakın artış gösterdi.

Böylece beyaz metal, aylık bazda yaklaşık yüzde 25, yıl başından bu yana ise yüzde 100'ün üzerinde değer kazandı.

GÜMÜŞ NE KADAR?

Dün 64,31 doları bulan gümüşün onsu, 12 Aralık 2025 Cuma 00.00 itibarıyla 63,53 seviyesinde işlem görüyor.

ALTINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Zirvesi 4 bin 381 dolar olan ons altın ise yüzde 1 artışla 4 bin 273 dolarda işlem görüyor.