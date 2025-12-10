  • İSTANBUL
Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinde teras penceresinden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Olay anında evde bulunan ve soruşturmanın kilit isimlerinden biri olarak gösterilen Sultan Nur Ulu, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile birlikte İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Peki, soruşturmanın seyrini değiştiren bu gelişmenin ardından, tanıkken şüpheli konumuna geçen Sultan Nur Ulu kimdir ve ifadesinde neler söyledi?

Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile birlikte yakalandı! Sultan Nur Ulu kimdir, olay günü neler yaşandı, ifadesinde neler söyledi?

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü titiz soruşturma, flaş bir gelişmeyle yepyeni bir boyuta ulaştı. Soruşturmanın başlangıcından itibaren tanık sıfatıyla ifadesi alınan ve olay anında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, Ulu'yu ve Tuğyan Ülkem Gülter'i İstanbul'da düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Gülter ve Ulu ile birlikte bir kişi daha, soruşturmanın devamı için hızla Yalova’ya sevk edildi.

Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile birlikte yakalandı! Sultan Nur Ulu kimdir, olay günü neler yaşandı, ifadesinde neler söyledi?

SULTAN NUR ULU KİMDİR, NEDEN GÖZALTINA ALINDI? Acı olayın yaşandığı gece Güllü’nün yanında olduğu bilinen ve tüm olaya tanık olan isim Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem’in yakın arkadaşı olduğu bilinen Ulu, olay sonrası tanık olarak savcılığa ifade veren isimlerin başında yer alıyor.

Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile birlikte yakalandı! Sultan Nur Ulu kimdir, olay günü neler yaşandı, ifadesinde neler söyledi?

Güllü’nün şüpheli ölümüyle gündeme gelen Sultan Nur Ulu, o gece Güllü’nün vefat ettiği odada bulunuyordu. Tuyan Ülkem ile tüm olup bitene şahit olan Ulu, o geceye dair herhangi bir tartışmanın asla olmadığını beyan etti. Tüm basında Sultan olarak ismi geçen Sultan Nur Ulu, olayın aniden gerçekleştiğini ve Güllü’nün bir kaza sonucu balkondan düştüğünü söyledi.

Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile birlikte yakalandı! Sultan Nur Ulu kimdir, olay günü neler yaşandı, ifadesinde neler söyledi?

Henüz Sultan Nur Ulu'nun mesleğine, özel hayatına, ailesine veya geçmişine dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Soruşturmayla birlikte tanınmaya başlayan Ulu hakkında şu aşamada bilinen tek somut detay, olay gecesi Güllü'nün evinde bulunduğu ve tanık sıfatıyla ifadesinin alındığıdır.

