Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile birlikte yakalandı! Sultan Nur Ulu kimdir, olay günü neler yaşandı, ifadesinde neler söyledi?
Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinde teras penceresinden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Olay anında evde bulunan ve soruşturmanın kilit isimlerinden biri olarak gösterilen Sultan Nur Ulu, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile birlikte İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Peki, soruşturmanın seyrini değiştiren bu gelişmenin ardından, tanıkken şüpheli konumuna geçen Sultan Nur Ulu kimdir ve ifadesinde neler söyledi?