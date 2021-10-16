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Gündem Başkan Erdoğan tesadüfen fark etti... Konvoyunu durdurdu
Gündem

Başkan Erdoğan tesadüfen fark etti... Konvoyunu durdurdu

Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi öncesi Sarıyer'de konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 18:17:00 - 2021-10-16 18:18:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi için Sarıyer'de bulunan Huber Köşkü'ne gittiği sırada konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'da tanıdığı kafe işletmecesi Bülent Safkan ile sohbet etti.

Bir süre Safkan ile sohbet eden Erdoğan daha sonra Huber Köşkü'ne gitti. Safkan, Erdoğan'la yaptığı sohbeti anlattı.

Safkan, "Ben de Kasımpaşalıyım. Halimizi hatırımızı sordu. İşlerimizi sordu. Şükür dedik. Herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade ettik. Tesadüf gördük birbirimizi. Eski günleri yad ettik. Kasımpaşa'da beraberdik o zaman ki dönemlerde" diye konuştu.

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Yorumlar

Kudüsbizim

Vefa!
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misafir

Sen anlamazsın. Anlaman için bir dostum var. demen gerek.
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