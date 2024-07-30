Başkan Erdoğan tepki göstermişti! Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Türkiye kararı

Filistin Yönetimi'nin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Abbas'ın yakında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Mustafa, ziyaretin zamanlamasının diplomatik kanallar ve uygun protokoller aracılığıyla kesinleştirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

TBMM'de konuşma daveti

Büyükelçi ayrıca Abbas'ın TBMM'de bir konuşma yapması için davet aldığını ve bu konuşmanın planlanması için iki ülke arasındaki resmi diplomatik iletişimlerin devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ı konuşma yapması için Türkiye'ye çağırdıklarını belirterek, "Filistin Başbakanı'nı Türkiye'ye davet etmediğimizi kim söyledi? Abbas, gelmediği için özür dilemeli." diye konuşmuştu.