Başkan Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı
Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı.29 Eylül 2019 Pazar 16:08
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif Marketi'ni ziyaret edip alışveriş yaptı. ( Murat Kula - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesinin 4. gemisi "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve "Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Sac Kesme Töreni"ne katılmak üzere Tuzla'ya gitmek amacıyla Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkış yaptı.
Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına uğrayan Erdoğan, buradan alışveriş yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
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