Başkan Erdoğan tarihi müjdeyi verdi: 3 petrol kuyusunu açıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Mardinliler, uzun bir aranın ardından sizleri muhabbetle, hasretle selamlıyorum. Elhamdülillah bu ne coşku. Resmi rakam nedir dedim. Dediler ki, 75 bin kişi meydanda. Bu 2023'e yürüyüşün coşkulu adımıdır.

Yatırım değeri 17,5 milyar TL

Biz tarihin, kültürün, medeniyetlerin şehri Mardin'i Allah için seviyoruz. Kardeşliğin şehri Mardin'i sahşo olduğu güzelliklerden koparmak için çok uğraştılar, her türlü fitneyi, zulmü denediler. Ama hamdolsun Mardin ne olduğunu asla unutmadı. Terör belasından kurtuldukça Mardin bu altyapının hakkını verdi, Mardin asla ne olduğunu unutmadı. Şehrimize getirdiğimiz eserlerle Mardin'i zenginleştirdik. Bu süreçte neler yaşadığımızı neler yaşadığımızı sizler biliyorsunuz. Yüz yerden yaralı da olsak Mardin'e hizmet etmekten eser getirmekten asla geri durmadık. Bugün sizlerle hasret gidermenin yanında Mardin'e kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 8,5 milyar TL'ye, güncel bedeli 17,5 milyar TL'ye ulaşan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını da yapıyoruz. Eğitimden anasınıfından liseye kadar yapımı tamamlanan okulları hizmete açıyoruz. Artuklu Üniversitemizin yeni dersliklerini de bugün hizmete açıyoruz. Havuzların, spor salonları, yurtlarımız ve bakım onarım çalışmalarının açılışlarını yapıyoruz.

3 petrol kuyusunu açıyoruz

Ülkemizde birçok yerde olduğu gibi Mardin'de de petrol arama çalışmalarını hızlandırdık. Bugün 3 petrol kuyumuzun açılışını yapıyoruz. Ömerli, Dargeçit, Midyat ilçelerimize getirilen doğal gazın açılışını buradan gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımların şehirlerimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum.