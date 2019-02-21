Başkan Erdoğan talimatı verdi! Resmen kuruldu
Özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve bağımsız statüde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, Cumhurbaşkanı Kararıyla resmen kuruldu.21 Şubat 2019 Perşembe 11:50
Cumhurbaşkanı kararıyla "Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu" kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve bağımsız statüde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu kuruldu.
Söz konusu karar, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nun ek 9'uncu maddesi gereğince verildi.
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