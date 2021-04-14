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Aktüel Başkan Erdoğan talimat verdi... Bugün yola çıkarılacak
Aktüel

Başkan Erdoğan talimat verdi... Bugün yola çıkarılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Libya'ya gönderilecek 150 bin doz aşı bugün yola çıkarılacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 14:09:00 -
Başkan Erdoğan talimat verdi... Bugün yola çıkarılacak

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'ya gönderilecek 150 bin doz aşı için hazırlıkların sürdüğünü, aşıların bugün Hava Kuvvetlerine ait uçakla yola çıkarılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Libya'ya gönderilecek 150 bin doz Kovid-19 aşısı için Ankara Etimesgut Havaalanı'nda hazırlıklarımız sürüyor. Libyalı kardeşlerimize ulaştırılacak aşılar bugün Hava Kuvvetlerimize ait uçakla yola çıkacak." ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

Türkiye

Ben daha vurulmamışken ve benim bir hakkım varsa hkkımı hiç bir şekilde helal etmiyorum yazık günah kul hakkının alasını yaptınız be. Önce kendi vatandaşına öncelik ver banane elin libyalısından
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