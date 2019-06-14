Başkan Erdoğan Tacikistan’ı ziyaret edecek!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 14-15 Haziran 2019 tarihlerinde Dönem Başkanı Tacikistan’ın Başkenti Duşanbe’yi ziyaret edecek.14 Haziran 2019 Cuma 12:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14-15 Haziran 2019 tarihlerinde Dönem Başkanı Tacikistan’ın Başkenti Duşanbe’yi ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ‘Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 14-15 Haziran 2019 tarihlerinde Dönem Başkanı Tacikistan’ın Başkenti Duşanbe’yi ziyaret edecektir.’ İfadelerine yer verildi.
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