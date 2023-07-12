Başkan Erdoğan son dakika açıklaması yaptı, ilan etti: Irak'tan petrol alımı çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Irak'tan petrol alımı) Merkezi yönetimle Kuzey Irak arasındaki sıkıntıdan kaynaklanan bir şey. Aştıkları anda biz petrol hatlarının açılmasından yanayız." dedi.

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Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında NATO’nun iki temel tehditten biri olarak gördüğü terörle mücadeleye dikkat çeken Erdoğan, “Terörle amansız ve amasız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir. Artık tüm müttefiklerimizden kararlı ve net bir tavır bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında NATO Liderler Zirvesi’nin yanı sıra yaptığı görüşmeleri, Ukrayna-Rusya savaşı ve diğer bölgesel konuları değerlendirdi.

Erdoğan, görüşmelerinde terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması ve İslam düşmanlığıyla mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bazı müttefiklerimizin bilhassa PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG ile kurdukları çarpık ilişki, ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor. Bu yaklaşımın makul ve mantıklı hiçbir açıklaması yoktur. Son yıllarda yaşadığımız onca acıya rağmen, terörle mücadele konusunda hala bunları konuşuyor olmak gerçekten düşündürücüdür. Müttefiklerimize, ‘terör örgütleri arasında ayrım yapmayın, İslam düşmanlığı ile mücadele edin’ demeyi kendimize zül sayıyoruz. NATO’nun iki temel tehditten biri olarak gördüğü terörizmle mücadele alanındaki gayretlerin artırılması şarttır. Yaklaşık 40 yıldır bölücü terör örgütüyle mücadele eden bir ülkeyiz. Şimdiye kadar binlerce vatandaşımızı, terör örgütlerinin kanlı saldırılarında kurban verdik. Daha ağzı süt kokan bebeklerden, dört yıllık eğitimi sonrasında öğrencileriyle buluşmanın sevincini yaşayan öğretmenlerimize, evine ekmek götürmeye çalışan işçilerimizden kadınlara nice masum insanımız bizden kopartıldı. Daha 3 gün önce, iki kahraman Mehmetçiğimiz, teröristler tarafından kalleşçe şehit edildi. Terörle amansız ve amasız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir. Artık tüm müttefiklerimizden kararlı ve net bir tavır bekliyoruz. Bu konudaki mesajımızı açık bir şekilde mevkidaşlarıma ilettim” ifadelerini kullandı.

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