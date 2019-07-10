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Başkan Erdoğan şehit babasıyla görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avaşin bölgesi Batin tepe üs bölgesinde sürdürülen operasyonlarda askeri aracın geçişi sırasında EYP'nin infilak edilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun babasıyla bir telefon görüşmesi yaptı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:25
Başkan Erdoğan şehit babasıyla görüştü

Terör örgütüne yönelik Avaşin bölgesi Batin tepe üs bölgesinde sürdürülen operasyonlarda askeri aracın geçişi sırasında EYP'nin infilak edilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, cenazenin gömülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, şehit babası Hüseyin Ali Mertoğlu ile görüştürdü.

ürk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) PKK terör örgütüne yönelik Avaşin bölgesi Batin tepe üs bölgesinde sürdürdüğü operasyonlarda askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak edilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu, memleketi Burdur'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Hakkari’deki törenin ardından dün akşam Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla Süleyman Demirel Havalimanı’na getirilen şehit Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu’nun cenazesi, Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyündeki baba ocağına getirildi. Anne Ayşe Mertoğlu oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak, “Oğlum, böyle mi gelecektin. Kaderin böyle mi olacaktı, Allah'ım ben bu acıya nasıl dayanacağım” diye ağladı. Şehidin kız kardeşi Ümmü Mertoğlu da tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi başında duran görevli asker de gözyaşlarına hakim olamadı. Helallik alındıktan sonra Mertoğlu için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Erdoğan şehit babasıyla görüştü

Cenazeye katılan AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, definin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, şehit babası Hüseyin Ali Mertoğlu ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, babaya başsağlığı diledi. Görüşme sırasında duygusal anlar yaşayan Mertoğlu, "Çok sağ olun, bir kızım var" diye konuştu.

Cenaze törenine Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik, Mehmet Göker, Burdur Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Çelik, Tırtıllı Araç Sürücü Eğitim Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, şehidin annesi Ayşe, babası Hüseyin Ali ve kız kardeşi Ümmü Mertoğlu (16) ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bekar olan Hüseyin Mertoğlu’nun cenazesi, İl Müftü Vekili Yüksel Güzel tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından önce top arabası ile taşındıktan sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:25
  1. Isparta
  2. Hakkari
  3. Burdur
  4. Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu
  5. Recep Tayyip Erdoğan

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