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Başkan Erdoğan Rusya'ya gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya hareket etti.

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:35
Başkan Erdoğan Rusya'ya gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek için Rusya'ya gitti. Günbirlik yapılacak ziyarette Suriye'de gelişmelerin ve bölgesel konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve diğer ilgililer uğurladı.

Heyette önemli isimler var

Erdoğan ile beraberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Moskova'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Ziyaret çerçevesinde, iki ülkenin ilgili bakanları ve yetkililerin katılımıyla heyetler arası görüşme yapılması, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Ziyaret öncesi havalimanında açıklama yapması beklenen Erdoğan'ın basın toplantısını iptal ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:35
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Putin
  4. Rusya

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