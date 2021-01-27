  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başkan Erdoğan restoran ve kafeler için müjdeli haberi verdi
Gündem

Başkan Erdoğan restoran ve kafeler için müjdeli haberi verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yakın zamanda reform teklifine Meclis'e sunacaklarını belirtti. Erdoğan ayrıca, restoran ve kafe işletmelerine müjde verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 12:08:00 - 2021-01-27 12:55:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu.. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AK Parti'nin girdiği her seçimden güçlü çıkmasının sırrı milletle kurduğu bağdır.

Elazığ'da 8 bin deprem konutunu sahiplerine teslim ettik. Yaz aylarına kadar 20 bin konutu tamamlayacağız.

Uzaya gönderilen Türksat 5-A uydumuzun mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Uydumuz yörüngesinde yolculuğa devam ediyor.

"Yakın Meclis'in takdirine sunacağız"

Yakında, hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz yeni reform paketlerini Meclisimizin takdirine sunmaya başlayacağız. Milletimizle paylaştığımızda, bu reform tekliflerinin ülkemizi 2023'e ve daha sonrasına taşıyacak çok köklü ve önemli düzenlemeler içerdiği görülecektir.

İnşallah yakında kapsamlı reform teklifimizi kamuoyunun takdirine sunacağız.

Yatırımları yakından takip ediyoruz. Önceliği bitme aşamasında olan ve stratejik öneme sahip olanlara veriyoruz. Milletimizi yeni hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz.

"Tek adamcağızı tebessümle izliyoruz"

Cumhuriyetin ilk partisini bölücü örgütün kıskacına düşürenlere millet yeri geldiğinde dersini verecektir. Önlerine geleni tek adamlıkla suçlayanların partilerinde oynadıkları tek adamcağız rolünü tebessümle izliyoruz.

Karşımızdaki zat, sanayiyi, teknolojiyi, tarımı, ticareti, ihracatı, finansı, devletin kurumlarının ve özel sektörün nasıl işlediğini bilmez. Çünkü bunların işi bilgiyle değil, sadece ellerine tutuşturulan kağıtlar ve kulaklarına üflenen suflelerledir.

CHP, onlara oy vermeyen herkese militan diyor.

"Sabrın varsa 2023'e kadar bekleyeceksin"

Yatıp kalkıp erken seçim diyorlar ya; zannediyorlar ki oradan bir şey toparlarız. Size buradan ekmek yok. Sabrın varsa Haziran 2023'e kadar kapıda bekleyeceksin. Bizim daha yapacak çok işimiz var.

Sadece milletimize olan saygımız gereği, ailemiz ve hocalarımızdan aldığımız terbiye sınırının dışına çıkmadan cevap veriyoruz. Bu evladın hiçbir evladı, CHP'nin hastalıklı zihniyetinin şamar oğlanı değildir.

"Yargı mensupları dava açmalı"

İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi bu ülkenin yargısı var ve kendilerine militan diye hakaret eden bu zata bütün bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile. Herkes davasını açmalı.

"Birçok ülke aşı bulamıyor"

10 milyon doz aşıyı ülkemize getirdik. Geliştiğini söyleyen birçok ülke ise aşı bulamıyor.

Yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz.

Restoran ve kafe işletmelerine müjde

Yeni bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bekleyen.....

Hadi bakalım .İnsaAllah 6284 denen İstanbul Sözleşmesi de bunun içinde vardır .Bir an önce kalkar.Dünya umut dunyası çünkü. Bundan daha önemli ne olaki..?
  • Yanıtla

İsmail

İnşallah bu sefer reform mağdurlara çare olur. Süresiz nafaka,İstanbul sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa ile ilgili düzenlemeler yapılır. Yargı mağdurları için yeni bir yöntem çare üretilir. Haksızlığa uğrayan tüm yasal yolları denediği halde hakkını alamıyor bu ülkedeki yargıda. Aynı fiil nedeniyle aynı cezayı alan kamu görevlilerinden sadece biri görevinden oluyorsa hemde bu ülkenin mahkemesinin verdiği bir karar yüzünden bu fiil nedeniyle ceza alan kişilerden sadece bir kişi kurban seçilerek mağdur ediliyorsa ve yargı kararıyla hakkını alamıyorsa bu ülkede tuz kokmuş demektir. Mağdurlar hakkını çaresizce AİHM aramak zorunda bırakılıyor.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Mizansen video kurgulamıştı... Youtuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı!
Gündem

Mizansen video kurgulamıştı... Youtuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı!

Bağcılar'da yaşı küçük bir çocukla mizansen video çeken youtuber Fariz B. hakkında soruşturma başlatılarak, gözaltı kararı verildi. ..
Annesi ve ağabeyini öldürdü: 'Neden öldürdün?' sorusuna cevabı olay!
Gündem

Annesi ve ağabeyini öldürdü: 'Neden öldürdün?' sorusuna cevabı olay!

Ailesiyle yaşayan Uğur Biroğlu, annesi Şükran Biroğlu ve ağabeyi Mesut Biroğlu’nu koli bandıyla bağladıktan sonra bıçaklayarak katletti. Bir..
Çin duyurdu! Kirazda rastlandı
Sağlık

Çin duyurdu! Kirazda rastlandı

Çin, ithal ettiği kirazların iç ambalajında koronavirüse rastlanıldığını açıkladı. İthal gıdalarda Kovid-19'un görülmesi bulaşıcı oldukları ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay