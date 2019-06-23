Başkan Erdoğan oyunu kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu’nda oyunu kullandı.

Oy kullanma işlemi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi tabi bu şekilde yapılmamalıydı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi bu şekilde yapılmamalıydı. Ama yaşananlardan dolayı YSK tarafından seçimin yenilenmesine gidildi.

"İstanbul'umuza, İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum. İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum."

Katılım oranı

Hepimiz çok gayret ettik. İstanbul dışından vatandaşlarımızın getirilmesi ve memleketlerine dönmeleri için.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonuçları İstanbul'dan takip edeceğini açıkladı.