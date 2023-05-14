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Gündem Başkan Erdoğan oy sırasına girdi! Onu gören vatandaş ne yapacağını şaşırdı
Gündem

Başkan Erdoğan oy sırasına girdi! Onu gören vatandaş ne yapacağını şaşırdı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 12:07:00 -

Türkiye’nin en önemli seçimlerinden biri için sandık başına gidenlerden biri de Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Oy verme işlemi sırasına giren Erdoğan’ı gören ön sıradaki vatandaş ne yapacağını şaşırdı. İşte o gülümseten anlar…

Bugün Türkiye sandık başına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi ile birlikte Kısıklı’daki evinden oy vermek üzere evine yakın olan Saffet Çebi orta okuluna geldi.

Önce kalabalık halk ile selamlaşan Başkan Erdoğan, oy vermek için sandığın bulunduğu sınıfa doğru yürüdü. Sınıf kapısına gelen Erdoğan sıraya girdi. Ön sırasında bekleyen başka bir vatandaş Erdoğan’dan habersin sırasını beklerken bir anda karşısında Başkan Erdoğan’ı görünce eli ayağına dolandı.

O anlar kameralara böyle yansıdı.

Oy kullandıktan sonra okul bahçesine çıkan Başkan Erdoğan gazetecilere açıklama yapmadan kendisine tezahürat yapan vatandaşlarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çekildi.


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