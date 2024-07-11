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Gündem Başkan Erdoğan NATO’ya sert çıktı! “Bu hayaliniz asla gerçekleşmeyecek”
Gündem

Başkan Erdoğan NATO’ya sert çıktı! “Bu hayaliniz asla gerçekleşmeyecek”

Yeniakit Publisher
2024-07-11 16:29:27 - 2024-07-11 16:29:27
Başkan Erdoğan NATO’ya sert çıktı! "Bu hayaliniz asla gerçekleşmeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin ardından ABD'de çok önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu ABD'de açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir. Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Müttefiklerimizden temel beklentimiz benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleridir.

Şanghay İşbirliği Örgütünün de NATO'ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz.

İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak.
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Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur.

Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir.

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