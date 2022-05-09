Başkan Erdoğan mültecilerle ilgili net konuştu: Bu topraklardan kovmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Biz, muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız." dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Aynı şekilde 9 farklı dalda ödülleri takdim edilen değerli temsilcilerimizi de tebrik ediyorum. Kimi muhalefet aktörlerinin iş dünyamıza sabah akşam karamsarlık aşıladığı bu dönemde bu tören çok önemlidir. Cesur isimlerin ödüllendirilmesini çok anlamlı buluyorum. Bugün ödül verilen isimler başarılı temsilcilerimizin sadece küçük bir bölümüdür. On binlerce insanımız önemli başarılara imza atıyor.

İstihdamda 30 milyonun üzerine çıktık, sanayi üretimimizde ve ihracatımız her ay rekor kırıyor. Yerli ve yabancı yatırımcıların iştahı artıyor. Her ay rekorlar kırıyoruz. Bu yıl için daha büyük hedefler belirlemiştik. 240 milyar doları ihracatımız aştı. Türkiye'yi 2053 vizyonuna kilitleyecek yol yenilik odaklı üretimden geçiyor.

Kim ne derse desin başarı çıtasını her zaman yukarı taşıyan iş dünyamızın yolu açıktır.

Üretimini ülkemizde gerçekleştireceğimiz 919 yüksek teknoloji ürün belirledik. Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlayacak 31 projenin desteklenmesine karar verdik.

Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı yerine üreticisi haline getirmeyi adım adım gerçekleştireceğiz.

Hep milletin yanında saf tuttu

Cumhuriyet mitinglerinden, Gezi olaylarındaki sokak eylemlerine, kanlı darbe girişimine kadar her kritik dönemde MÜSİAD milletin yanında saf tutmuştur. MÜSİAD hep öncü bir rol üstlenmiştir. Kazancınızın çalışanlarınızın yanında ihtiyaç sahipleriyle de paylaşarak örnek oldunuz. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığını hedef alan saldırılara karşı MÜSİAD daima milletin yanında durmuştur. Bugün MÜSİAD'ın kuruluşunun 32. yılının haklı gururunu yaşıyoruz. MÜSİAD'ın güçlenmesi için çalışan eski başkanlarına da şükranlarımı sunuyorum.

Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyor. Biz muhacir ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Bizim kapımız açık onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin kucağına atmayacağız.

Bu topraklardan kovmayacağız

17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar her kritik dönemde MÜSİAD daima milletin ve milli iradenin yanında saf tutmuştur. MÜSİAD hep öncü bir rol üstlenmiştir. Sizler veren elin alan elden üstün olduğu inancıyla yardımlar yaptınız. Kazancınızı ihtiyaç sahipleriyle de paylaşarak iş dünyasına örnek oldunuz. İşte Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi 650 briket evin orada inşa edilmesi gibi... Hedef en az 100 bin briket evi orada inşa etmek. Her birinizi tebrik ediyorum. Birilerinin kalkıp ülkemize hicret eden ama Suriye, ama Afganistan, fark etmiyor... Biz muhacirlik ve ensar olma kabliyetinin en olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik nedir, ensar nedir, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Onun için de biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Savaştan gelip ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin biz oradayız. Biz bu konutları da bunun için yapıyoruz, kendileri isterlerse gidebilirler ama biz onları asla kovmayacağız.

Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Biz onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz ve onları katillerin kucağına atmayacağız. Biz bu yolda aynen yürümeye devam edeceğiz. Yapılan fedakarlıkların boşa gitmediğini görüyoruz.

Artan enerji ve hammadde maliyetlerinin sanayicilerimiz üzerinde ciddi baskılar oluşturduğunun farkındayız.

Göreve geldiğimizde Türkiye'de 26 havalimanı vardı, şimdi 57 tane havalimanı var. Göreve geldiğimizde bizim sondaj gemilerimiz yoktu. Şimdi onlarda vardı.

İnsanımızın hayat standartını koruyacak adımlar atıyoruz. 85 milyonun fiyat artışlarından asgari düzeyde etkilenmesini sağlıyoruz. Asgari ücretle ilgili adımlar attık işverenimize kolaylık sağladık. Devlet olarak elimizi taşın altına koyduğumuzu gösterdik.