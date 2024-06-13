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Gündem Başkan Erdoğan müjdeyi İspanya’dan verdi! TGC’den bile daha büyük savaş gemisi geliyor
Gündem

Başkan Erdoğan müjdeyi İspanya’dan verdi! TGC’den bile daha büyük savaş gemisi geliyor

Yeniakit Publisher
2024-06-13 16:52:00 -
Başkan Erdoğan müjdeyi İspanya’dan verdi! TGC’den bile daha büyük savaş gemisi geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya ziyaretini talip eden Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan Erdoğan'ın verdiği müjdeyi Türkiye ile paylaştı.

 RECEP YEŞİL 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'i tanıyan ve barış için güçlü mesajlar veren ülkelerin başında gelen İspanya'ya resmi ziyarette bulundu.

Başkan Erdoğan'ın kritik İspanya ziyaretini Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan da takip eden gazeteciler arasında yer alıyor.

Alan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın verdiği müjdeyi Türkiye ile paylaştı.

Murat Alan "Başkan Erdoğan müjdeyi İspanya’dan verdi. İspanya ile TGC Anadolu’dan daha büyük, uçak gemisi boyutunda bir savaş gemisi için işbirliği yapılacak." ifadelerini kullandı.
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ERDOĞAN NE DEDİ?

Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

Savunma sanayinde bir dayanışmanın teklifidir bu. Birinci sırada TGC Anadolu ile adım attık. Şimdi bir üst segmente geçelim istiyoruz. Mevcuttan daha büyüğünü birlikte yapalım istiyoruz. Savunma Bakanlığımız bu çalışmayı yürütüyor. İnsansız hava araçlarında yapılabilecek bazı adımları atıyoruz. Türkiye bu konuda daha ileri adımları atmak istiyor. İspanya ile bu konuda işbirliğimiz olacak.

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