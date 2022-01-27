Başkan Erdoğan müjdeyi duyurmuştu... Ek zam yolda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçisine yüzde 2,5 ek zam yapılacağı müjdesini verdi ve "İşçilerimizin ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış yapıyoruz" dedi.

Erdoğan, düzenlemenin kısa süre içinde hayata geçirileceğini söyledi.

Erdoğan, kamu işçilerine verilecek ilave artışa ilişkin şunları kaydetti:

"İşçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz. İşçilerimizin alın teri olan ücretlerini enflasyonun üstünde bir sosyal destek ile yükseltmek de boynumuzun borcudur. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme ve kısa süre içinde yapılacaktır."

"Sözleşmeleri 1 Ocak itibariyle yürürlükte olan kamu işçileri yüzde 28 zam alacaklar"

Konuya ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Şu anda belli olan enflasyon son 6 aylık enflasyon olduğu için toplu sözleşmeleri 1 Ocak itibarıyla yürürlükte olan kamu işçilerine verilecek zam yüzde 25,47 artı 2,5 dolayısıyla yüzde 28 zam alacaklar" dedi.

Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Özellikle kamuda taşeronlar vardı. Onlar kadroya geçirildi. Daha önce taşeron olarak çalışanların statüleri de kamuda çalışan daimi işçi oldu. Daha önce 180 bin civarındaydı kamu işçileri. Taşerondan kamuya geçenlerle birlikte sayıları 700 bini buldu.

Bütün kamu kurumlarında işçi olarak çalışanların büyük bölümü kamu işçisi statüsüne geçti. Böylece toplu sözleşme kapsamına girdiler.

11 Ağustos 2021 tarihinde kamu toplu sözleşme çerçeve protokülü imzalandı. Bu protokol kapsamında kamu işçilerine birinci yıl için yüzde 12 artı 5, ikinci yıl için yüzde 5 artı 5. Bu yüzde 5'lerin enflasyonu aşan kısmı da enflasyon farkı olarak kamu işçisine ödenecek.

1 Ocak'tan itibaren memurlara gelen zam tamamını ilgilendiriyor. Fakat işçilerin toplu sözleşmeleri farklı zamanlarda yapıldığı için mesela 1 Ocak 2022 yürürlük tarihi olan toplu sözleşmeler var. 1 Şubat 2022, 1 Mart 2022, 1 Nisan 2022 olanlar var. Dolayısıyla kamu işçilerinin 6 aylık zam dilimlerinin enflasyon farkını son 6 aydaki enflasyon belirleyecek. Somut örnek verecek olursak, sözleşmeleri 1 Ocak olan kamu işçilerine son 6 ayda gerçekleşen enflasyon yüzde 25,47 ve bu zaten 1 Ocat'tan itibaren ücretlere yansıtılacak. Bu yüzde 25,47'nin üzerine yüzde 2,5 ilave zam yapıldığı için yüzde 28'e tekabul etti.

Fakat 1 Şubat yürürlük tarihi olan sözleşmelerin son 6 aylık enflasyonu 3 Şubat'ta belli olacak. O da, son 5 aylık enflasyon yüzde 23,25 dolayısıyla ocak ayının enflasyonu diyelim yüzde 7 oldu bu yüzde 30'a çıkacak ve onun üzerine yüzde 2,5 ilave edilecek. Şu anda belli olan enflasyon son 6 aylık enflasyon olduğu için toplu sözleşmeleri 1 Ocak itibarıyla yürürlükte olan kamu işçilerine verilecek zam yüzde 25,47 artı 2,5 dolayısıyla yüzde 28 zam alacaklar.

İlk 6 ay yüzde 12 zam yapılmıştı

Hükümet ve işçi konfederasyonları arasında Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde 11 Ağustos 2021'de sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.