Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu: Gelecek yıl başlıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Demiryolu yatırımlarına büyük önem ve öncelik verdiklerini belirten Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

"Osmanlı'dan ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalan demir yolu ağlarımız uzunca bir süre ihmal edilmişti. Neredeyse hiçbir geliştirme ve ilave yapılmadan teslim aldığımız 12 bin 803 kilometre demiryolu ağımızı baştan sona tamamen yeniledik. Mevcut hatlardaki sinyalizasyon ve elektrifikasyon çalışmalarında önemli mesafe katettik. Ülkemizde ilk defa yüksek hızlı tren hatlarını inşa ettik ve işletmeye açtık. Halen 3 bin 500 kilometre uzunluğa sahip yeni demir yolu hatlarımızın inşası sürüyor. Yüksek hızlı tren hatlarında Ankara-Sivas bölümünü yakında açıyoruz. Diğer pek çok güzergahta da çalışmalar hızla devam ediyor. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı sayesinde Batı Avrupa'dan Uzak Asya'nın en ucuna kadar kesintisiz tren seferi yapılabilmesini mümkün hale getirdik. Marmaray'ın da entegre olduğu bu hat, küresel ticaret ağlarında yeni ve önemli bir alternatif olarak giderek daha öne çıkmaktadır."

"Gelecek yıl başlıyoruz"

Uluslararası ve ulusal demir yolu ağları yanında şehir içi ulaşımında da raylı sistemleri hızla geliştirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Halihazırda 12 şehrimizde 811 kilometrenin üzerinde şehir içi raylı sistemi faaliyet gösterirken, 7 şehrimizde 185 kilometre uzunluğa sahip raylı sistemin inşası devam ediyor" bilgisini paylaştı.

Başkan Erdoğan, bu güzel gelişmeleri demir yolu endüstrisinde yaptıkları yatırımlarla bir adım daha öteye taşıdıklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Raylı sistem araçları üreten firmalarımızı tek bir çatı altında toplayarak önemli bir atılım yaptık. Milli elektrikli tren setimizi geliştirdik. Önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifimizin üretimine başlıyoruz. Hızlı tren tasarımını tamamladık, prototip üretimi safhasındayız. Aynı şekilde metro, banliyö, tramvayda da üretebilecek hale gelmek üzereyiz."